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إصابات في حريق شقة سكنية بجدة

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2020-01-16

إصابات في حريق شقة سكنية بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، عن وقوع حريق داخل شقة في عمارة سكنية بمحافظة جدة، بحي الحمراء، نتج عنه عدد من الإصابات.

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وأوضح مركز 911، في تغريدة عبر “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني باشرت إخماد الحريق على الفور.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية أنه تم علاج المصابين في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

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