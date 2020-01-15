شوير: الصناعات العسكرية السعودية تمضي قُدمًا

2020-01-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، أندرياس شوير، إن الصناعات العسكرية السعودية مستعدة للمضي قدمًا في تطوير منتجات ومشاريع أنظمة الأسلحة.

يأتي ذلك في حوار شوير مع مجلة ديفينس نيوز، التي تستهدف كبار صناع القرار في المجالات العسكرية والحكومية والصناعية، بعد إجراء أول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز السعودي.

وتابع: لقد وقعنا أكثر من 25 اتفاقية مع شركاء أجانب، وبجانب ذلك تعمل المملكة على تطوير صناعتها العسكرية المحلية.

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وقال آرام نرجويزيان، كبير مستشاري العلاقات المدنية – العسكرية في الدول العربية من مركز كارنيغي للشرق الأوسط: من المعروف أن المملكة تحت إطار رؤية 2030 تسعى إلى زيادة التصنيع المحلي، ويستحوذ مجال تطوير صناعات الدفاع العسكري المحلي على جزء كبير من الاهتمام، فاليوم أُجريت أول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S تم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا، وشمل ذلك كلًا من تغيير الأجنحة وكامل المقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية والمحركات ونقاط تعليق الأسلحة والكثير من القطع الميكانيكية والإلكترونية الأخرى.

ووفقًا للخطة الاقتصادية للرؤية السعودية 2030، تواصل المملكة توحيد الشركات داخل مؤسسة SAMI لتحقيق هدف نقل التكنولوجيا بنسبة 50%، وفي 26 يونيو، أعلنت الشركة أنها ستتحكم بالكامل في شركة Advanced Electronics Company وستشتري جميع أسهمها.

ويُذكر أن خطة عمل SAMI تتضمن 3 مراحل، الأولى: مكونة من عامين وهي مرحلة الإعداد والتعريف، والثانية: هي مجموعة خطوط الإنتاج، والتي من المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات وتنتهي بنهاية عام 2023، أما المرحلة الأخيرة هي مرحلة النمو المستقر.

وقال شوير: نحن نتوقع نموًا هائلًا في المرحلة الثانية.

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