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وظائف شاغرة للنساء في الشرقية عبر طاقات

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2020-01-15

وظائف شاغرة للنساء في الشرقية عبر طاقات

من خلال برنامج تمهير

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلنت شركة اتحاد الخليج للتامين التعاوني، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر (6) وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل في المنطقة الشرقية، بمسمى (مسؤول شكاوى)، من خلال برنامج (تمھير) التدريب على رأس العمل، وفق التالي:

الشروط العامة:

1- سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلھا / إدارة أعمال.

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3- لا يتطلب توفر الخبرة.

4- اللغات: الإنجليزية متقدم.

وصف التدريب:

التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها.

للتقديم من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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