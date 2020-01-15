بالصور: “سكني” يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية وتطوير 19 ألف أرض

وقّع برنامج “سكني” ضمن مؤتمر “الإسكان رؤية تتحقق”، أمس الثلاثاء، 7 اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، لتنفيذ 6089 وحدة سكنية وتطوير نحو 19 ألف أرض سكنية. وشملت الاتفاقيات تنفيذ 2200 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع “فلل الأوركيدز” بمدينة رابغ مع شركة “إعمار المدينة الاقتصادية”، وبناء 2979 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع “جادة السكب” في المدينة المنورة مع شركة “دور العقارية”.

كما تضمّنت الاتفاقيات الثلاث الأولى تنفيذ مشروع “جدة قاردنز” في مدينة جدة، الذي يضم 827 وحدة سكنية من نوع شقة مع شركة “الحناكي”، إلى جانب توقيع 4 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية في 4 مخططات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 230 مليون ريال. وشملت تلك المخططات تطوير مشروع مخطط “أرض النقل” في المدينة المنورة الذي يضم 5175 أرضا سكنية مع شركة “هيف بن محمد بن عبود القحطاني”، وتطوير البنية التحتية لمشروع مخطط “جنوب جدة” الذي يوفر 4911 قطعة أرض. وتضمنت كذلك التوقيع مع شركة “بن جار الله” لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مخطط “أرض الفرسان” ويضم 5352 قطعة أرض، وشركة “السمار الحديث” لتنفيذ تطوير مشروع “أرض الشفاء” بمدينة الرياض ويوفر 3514 أرضا.