الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأربعاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 % عند 8433 نقطة (- 42 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.

وانخفض سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الأربعاء بنسبة (0.43 %) وأغلق عند 34.70 ريال للسهم.

من جهة أخرى تراجع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنحو 1 % عند 66 ريالًا و92.40 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “البحري” و”بترورابغ” و”الأهلي التجاري” و”سامبا” و”اللجين” و”أسواق العثيم” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.