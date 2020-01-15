الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأربعاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 % عند 8433 نقطة (- 42 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.
وانخفض سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الأربعاء بنسبة (0.43 %) وأغلق عند 34.70 ريال للسهم.
من جهة أخرى تراجع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنحو 1 % عند 66 ريالًا و92.40 ريال على التوالي.
وأنهت أسهم “البحري” و”بترورابغ” و”الأهلي التجاري” و”سامبا” و”اللجين” و”أسواق العثيم” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.
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