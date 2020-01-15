صور.. ‎فريق الصقور السعودية يشارك في “معرض الكويت للطيران”

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن مشاركة 7 طائرات بكامل طواقمها الجوية والفنية من فريق الصقور السعودية في معرض الكويت الدولي للطيران 2020، وذلك في مطار الكويت الدولي خلال الفترة 15- 18 يناير الجاري. ‎وتتم الاستعراضات والمناورات الجوية للفريق بطائرات “هوك” بريطانية الصنع تم طلاؤها باللونين الأخضر والأبيض، حيث تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، لحجمها المناسب وخفة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية.

‎من جانبه، أشاد قائد الفريق عبدالرؤوف السلمي بمدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذهم عروضاً متنوعة، مشيراً إلى أن المشاركة الحالية تعد الثانية للفريق في المعرض منذ انطلاقه عام 2018.