أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن مشاركة 7 طائرات بكامل طواقمها الجوية والفنية من فريق الصقور السعودية في معرض الكويت الدولي للطيران 2020، وذلك في مطار الكويت الدولي خلال الفترة 15- 18 يناير الجاري. وتتم الاستعراضات والمناورات الجوية للفريق بطائرات “هوك” بريطانية الصنع تم طلاؤها باللونين الأخضر والأبيض، حيث تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، لحجمها المناسب وخفة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية.
من جانبه، أشاد قائد الفريق عبدالرؤوف السلمي بمدى الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذهم عروضاً متنوعة، مشيراً إلى أن المشاركة الحالية تعد الثانية للفريق في المعرض منذ انطلاقه عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. فريق الصقور السعودية يشارك في “معرض الكويت للطيران” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.