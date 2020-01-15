بدأ العمل فيه قبل أسبوعين.. اكتمال 15% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة – جدة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن اكتمال 15% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق “مكة-جدة” السريع، وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
وتعمل الهيئة على سرعة الانتهاء من المشروع الذي بدأ العمل فيه قبل أسبوعين بغرض الاستفادة منه في رمضان المقبل، حيث يشتمل على مبانٍ للدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق ومرافق حكومية، كما يتضمّن المشروع زيادة في مسارات المركبات لتصل إلى 16 مسارًا. ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، والتيسير على القادمين لمكة المكرمة عبر طريق جدة – مكة السريع، وتقليص فترة انتظار قاصدي البيت الحرام، وخدمة الأهالي والزوار.
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