السعودية اليوم / 2000 زائر لجناح الأحوال المدنية بمهرجان الغضا



عنيزة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تشارك إدارة الأحول المدنية بعنيزة في فعاليات مهرجان الغضا للثقافة والفنون بفرع متنقل مجهز بجميع الخدمات، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة (ذوي الاحتياجات الخاصة ) والجهات الحكومية والخاصة, أيضا حملة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية لجميع من يستحقها نظامًا في أماكن وجودهم بجميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير الأحوال المدنية بمحافظة عنيزة حمد بن صالح السلامة أن قرابة 200 مواطن استفادوا من الخدمات المقدمة، وأن سجلات الجناح سجلت قرابة 2000 زائر حصلوا على إفادة تعريفية عن الخدمات الإلكترونية.

مما يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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21:05ت م

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