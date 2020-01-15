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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الدامي في النيجر

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2020-01-15

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الدامي في النيجر

أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى

متابعات الخليج 365 - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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