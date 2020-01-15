هجن الرئاسة تخطف الأضواء في سباقات الهجن بـ9 ألقاب

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تألقت هجن الرئاسة في جائزة الملك عبدالعزيز لسباق الهجن، اليوم الأربعاء، وحصدت المركز الأول 9 مرات من مجموع الأشواط الـ12 التي أقيمت في الفترة المسائية.

وشهدت أشواط الرموز الأربعة الأولى حصول “الواعية” التابعة لهجن الرئاسة على المركز الأول في الشوط الأول، الذي خصص لثنايا مفتوح رمو بكار، بتوقيت 12:31:412 دقيقة، وفي الشوط الثاني ثنايا مفتوح رمز قعدان حصلت المطية (مبلش) لهجن الرئاسة على المركز الأول بتوقيت زمني 12:53:758 دقيقة، وفي الشوط الثالث (ثنايا عام رمز بكار) حصلت (نوايا) لسالم أحمد بن دري الفلاحي على المركز الأول بتوقيت زمني 12:52:085 دقيقة، فيما كانت أولوية الشوط الرابع (ثنايا عام رمز قعدان) للمطية كيفان لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي بتوقيت زمني 13:01.764 دقيقة.

وفي الأشواط الصباحية تألق أبناء راشد حمد غدير الكتبي (سالم وسعيد وحمد) بفوزه بالمراكز الأولى في الأشواط الثالث والخامس والسابع على التوالي.

نتائج الفترة الصباحية:

الشوط 1 احترام لراشد حمد الزفنه العفاري

الشوط 2 ناصي لأحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي

الشوط 3 وسام لسالم راشد حمد غدير الكتبي

الشوط 4 رصاد لعبدالله حمد نهيان سالم العامري

الشوط 5 رغد سعيد راشد حمد غدير الكتبي

الشوط 6 مبعد لعبدالله طويرش محمد الوهيبي

الشوط 7 وشل لحمد راشد حمد غدير الكتبي

الشوط 8 شاهين لراشد مطر سيف لاحج الهاجري

الشوط 9 معراض لمحمد عبدالله بدر سعيد العامري

الشوط 10 مشغل لراشد مطير سيف لاحج الهاجري

الشوط 11 الظفرة لحمد محمد سالم الوهيبي

الشوط 12 عزام لعلي زعل سعيد المنصوري

الشوط 13 صدمة لسيف محمد عبيد محمد الغفلي

Advertisements

الشوط 14 شاهين لسعيد حمد محمد ميا العفاري

الشوط 15 راهية لعبيد بالحلوس ذيبان العامري

الشوط 16 هياض لأحمد حمد مبارك سالم الشامسي

الشوط 17 الغزيل لصالح حمدان الغالي العديني

الشوط 18 هملول لمحمد مسلم قنزول حمرور العامري

نتائج الفترة المسائية:

الشوط 1 الواعية لهجن الرئاسة

الشوط 2 مبلش لهجن الرئاسة

الشوط 3 نوايا لسالم أحمد محمد دري الفلاحي

الشوط 4 كيفان لحمد راشد حمد غدير الكتبي

الشوط 5 طرايف لهجن الرئاسة

الشوط 6 مشرف لسالم سهيل صالح محمد العامري

الشوط 7 الوارية لهجن الرئاسة

الشوط 8 الأسد لهجن الرئاسة

الشوط 9 لفحة لهجن الرئاسة

الشوط 10 مايهاب لهجن الرئاسة

الشوط 11 العنود لهجن الرئاسة

الشوط 12 مزعل لهجن الرئاسة

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على