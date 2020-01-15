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فيديو.. كيف تعاملت الحياة الفطرية مع مقطع صائد الغزلان ؟
إحالة الملف للأمن العام لبيان حقيقة الأمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية صيد جائر لعدد من الغزلان في منطقة صحراوية، زعموا أنها بإحدى مناطق المملكة.
وعلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية بقولها: إنه تم إحالة الملف للأمن العام لبيان حقيقة المقطع والتأكد من أن عملية الصيد تمت في المملكة أو خارجها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجاني.
وظهر خلال المقطع أحد الأشخاص يطارد مجموعة من الغزلان في موقع يشبه المحمية الطبيعية، وقام بإطلاق النار عليها وقتلها من سلاح رشاش.
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