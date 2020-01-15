فيديو.. احتراق سیارة وحافلة بتصادم مروع على طريق الملك عبدالله

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

شھد طريق الملك عبدالله بالرياض، اليوم الأربعاء، حادثًا مروريًّا بين مركبة سيدان وحافلة تسبب في اندلاع النيران فيھما.

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وأظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل، اصطدام سيارة “ھونداي إلنترا” بالحافلة من الخلف واشتغال مقدمة السيارة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، لكن تسبب في تعطيل حركة السير على الطريق والطرق المجاورة له، فيما باشر رجال المرور والهلال الأحمر الحادث على الفور.

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