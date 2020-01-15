2020-01-15

هذه المدن تسجل أدنى درجة حرارة .. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الھيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ31 درجة مئوية غدًا الخميس، فيما تسجل عرعر وبريدة أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى درجتين مئويتين.

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كما توقعت الأرصاد، في تقريرھا عن حالة الطقس ليوم غد (الخميس)، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وشملت التوقعات احتمالية ھبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية والأجزاء الغربية من الرياض والقصيم.

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