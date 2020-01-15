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فيديو.. المصلح يوضح حكم لمس الميت
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، عن حكم لمس الميت، وما إذا كان ذلك ينقض الوضوء أم لا؟ في رده على استفسار إحدى السائلات.
وقال الشيخ المصلح، خلال استضافته ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إن الميت طاهر، ولا يؤثر لمسه على الوضوء.
جاء ذلك في رد من المصلح على استفسار امرأة حول قيامها بلمس قريبتها المتوفاة وتقبيلها، متسائلة: “هل ينقض وضوءها أم لا؟”.
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