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أكشاك للشباب بديلة عن البسطات بمنتصف عقبة الباحة
لتحسين المظهر العام للموقع وإزالة التشوه البصري
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
كشف وكيل أمانة الباحة للمشاريع، المهندس محمد الزهراني، عن بناء أكشاك بمنتصف عقبة الملك فهد بالباحة؛ وذلك لتحسين المظهر العام للموقع وإزالة التشوه البصري للموقع والذي يرتاده الكثير على مدار العام؛ كونه شريانًا رئيسيًّا يصل قطاع السراة بقطاع تهامة، ورغبة من الأمانة في تشجيع الشاب السعودي للعمل في بيئة مريحة وجاذبة في نفس الوقت.
وأضاف الزهراني، لـ”متابعات الخليج 365“، أنه تم بناء عدد 5 أكشاك مخصصة للسعوديين فقط والأولوية للشباب العاملين فيها بوقت سابق وتم طلب منهم شهادات صحية، كما تم عمل 7 مظلات في نفس الموقع، وأيضًا تحسين الجدار الساند والمقابل لأكشاك البيع.
وتابع: “العمل ينقسم لمرحلتين المرحلة الأولى هي بناء الأكشاك وتنظيم المواقف ونقاط البيع، والمرحلة الثانية هي استكمال أعمال المطل والجلسات وحمايات كل هذا يتم عمله ليظهر المكان أجمل مما هو عليه حاليًّا”.
وأضاف الزهراني أنه من المتوقع بمشيئة الله الأسبوع القادم أن يباشر البائعون عملهم في البيع والشراء عن طريق الأكشاك، وستكون قيمة الإيجارات عليهم رمزية تشجيعًا من الأمانة للشاب السعودي.
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