المالية تعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظائفها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية والفنية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 3/ 4/ 1441هـ.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات، البالغ عددهم 66 مواطنًا ومواطنة، إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (المبنى الثالث، الدور الثاني، مكتب 45) بمقر الوزارة في مدينة الرياض بدءًا من الأحد 17/ 5/ 1441هـ لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف.

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ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 0118218969، وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا ).