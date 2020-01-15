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المالية تعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظائفها

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2020-01-15

المالية تعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظائفها

المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية والفنية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 3/ 4/ 1441هـ.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات، البالغ عددهم 66 مواطنًا ومواطنة، إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (المبنى الثالث، الدور الثاني، مكتب 45) بمقر الوزارة في مدينة الرياض بدءًا من الأحد 17/ 5/ 1441هـ لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف.

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ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 0118218969، وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا ).

يذكر أن وزارة المالية كانت قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل هذه الوظائف (على المراتب 5/ 6/ 7/ 8) إلى التقدم إليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وتضمنت الفئات المستهدفة بالإعلان: خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي درجتي البكالوريوس والماجستير.

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