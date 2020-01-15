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النائب العام يستعرض سبل محاربة الإرهاب والفساد مع نظيره الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحث النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس بمكتبه في مدينة الرياض مع نظيره النائب العام الإماراتي المستشار أحمد الشامسي والوفد المرافق له، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان وعدد من القيادات في النيابتين العامتين الإماراتية والسعودية، المواضيع المشتركة بينهما، في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، وسبل التطور في العمل النيابي.

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وأكد المعجب بعد الاجتماع على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في الجوانب كافة ومن بينها ما يخص العمل النيابي.

وفي ختام اللقاء تقدم المعجب ببالغ شكره للنائب العام الإماراتي والوفد المرافق له، وتكريمهم بتقديم الدروع التذكارية.

يشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة.