برعاية الملك.. منتدى اقتصادي يشخص القضايا التنموية الرئيسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم غرفة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 28 جمادى الأولى 1441، الموافق من 21 إلى 23 يناير الحالي، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بمدينة الرياض.
وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، وعدها حافزا للمنتدى وللقائمين عليه، لمواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تعزز من دور المنتدى كمركز فكر اقتصادي استراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول الملائمة لتكون أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسبا نحو تطبيقها.
5 دراسات يتناولها المنتدى:
- دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية
- الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية
- دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- وظائف المستقبل في المملكة
- المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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