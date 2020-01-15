الموافقة على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس، مكة - الرياض
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي تضمنت تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين.
وشملت الموافقة تجديد عضوية عدد من الأعضاء لمدة ثانية في مجلس إدارة الهيئة، كما تضمنت الموافقة على تعيين آخرين كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.
ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة، المستشار بالديوان الملكي، الدكتور أحمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عموما ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصا، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما.
وأكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.
الموافقة شملت تجديد عضوية كل من:
- الدكتورة إيناس العيسى
- الدكتور زهير العبدالجبار
- الدكتور عبدالله الوهيب
الموافقة تضمنت تعيين كل من:
- الدكتورة إيمان المطيري
- الدكتور وليد أبوالفرج
- الدكتور أيمن عبده
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