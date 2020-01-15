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مشروع وطني لرفع معدل الممارسين للمشي

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مشروع وطني لرفع معدل الممارسين للمشي
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلقت وزارة الصحة المشروع الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بعنوان «#امش30»، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضح مدير عام التسويق والتوعية بالوزارة، المهندس أنس الحميد، أن هذه المبادرة التي تستمر في مرحلتها الأولى 4 أشهر تتضمن مشاركة عدد من المدارس والجامعات، وتطبيقا لحساب عدد الخطوات، وإقامة فعالية السعودية تمشي في اليوم الوطني للمشي الذي يصادف 5 مارس المقبل بجميع مناطق المملكة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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