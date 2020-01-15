إبداعات جيل المستقبل بمهرجان واحة نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة
دشن وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد السياري أمس الأول فعاليات مهرجان واحة نيوم بتعليم المخواة، والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان إمارة المنطقة الربيعي بمحافظة المخواة.
واطلع السياري على المشاركات التي تضمنت نيوم بريشة فنان، والمعرض الفني والتقني، مستمعا لشرح مفصل من كل مشارك، كما شاهد أعمال ونواتج معمل نيوم، إضافة إلى فعاليات نيوم استيشن المخصصة للطفل، وجيل نيوم، ومعرض ستيم المصغر، حيث تبرز إبداعات جيل المستقبل.
وأكد مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق ما تمثله نيوم من حلم جميل للأجيال وما تعكسه كمشروع من ريادة اقتصادية وعلمية وتقنية للمملكة، مشيرا إلى دور التعليم في إعداد جيل يواكب هذه النقلة عبر تقديم خدمة تعليمية نوعية تتطلبها المرحلة.
وشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن واحة نيوم، وأوبريتا إنشاديا بعنوان نيوم الفخر. وفي ختام التدشين كرم وكيل إمارة الباحة المكلف الطلاب الأوائل في عدد من المسابقات التي حقق فيها طلاب تعليم المخواة المراكز الأولى.
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