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إزالة 3242 مركبة تالفة بشوارع الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء رفعت أمانة الأحساء 3242 مركبة مهملة وتالفة خلال عام 2019م، وذلك وفق إحصائية أصدرتها الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة. وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن إزالة المركبات المهملة والتالفة تأتي امتدادا لتنفيذ مبادرة معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تنفذها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية. وبين أن حملات الأمانة تهدف إلى تعزيز تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني، وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة.



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