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مؤتمر دولي للتنمية المستدامة في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تستضيف أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 24 إلى 26 جمادى الآخرة المقبل المؤتمر العالمي التاسع لبيئة المدن 2020م، بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية ومنظمة المدن العربية، بعنوان مؤتمر مكة المكرمة الدولي للتنمية المستدامة وصحة البيئة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية والتجارب العلمية والعملية وتوفير الفرص لأمناء ورؤساء بلديات المدن، والممثلين رفيعي المستوى في القطاع الخاص والعام للتشاور وطرح أفكارهم حول قضايا استدامة المدن لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتحقيق التنمية الحضرية. ويستهدف المؤتمر صناع القرار من الوزراء والوكلاء وأمناء المدن ورؤساء البلديات، وجميع التنمويين المعنيين بخطط وبرامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030 م.

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة محاور عدة، من أبرزها المنطلقات الاستراتيجية والرؤى والمعايير التنموية المستدامة في التخطيط الحضري للمدن وإدارة الحشود، وأفضل التجارب العالمية في بناء نظم البيئة التحتية المستدامة في المدن الحضرية والذكية لتعزيز مستوى المعيشة والسلامة، وإدارة صحة وسلامة البيئة، وآفاق ومستقبل المدن المستدامة. وخصص رابط للتسجيل في المؤتمر.