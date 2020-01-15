شكرا لقرائتكم خبر

أرسنال ينافس ويستهام على الإيفواري كيسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن انضم نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم للأندية الراغبة في ضم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية أن كيسي ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية في الفترة الأخيرة، ومنها أرسنال وويستهام يونايتد. ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع اللاعب، كما قاما بإرسال عروض رسمية للتعاقد معه خلال الشهر الحالي. وأضافت الصحيفة أن ميلان مستعد لبيع اللاعب مقابل 21 مليون يورو.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال ينافس ويستهام على الإيفواري كيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.