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هيفاء آل مقرن مندوبا دائما للمملكة لدى اليونسكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن لتكون مندوبا دائما للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

من جهة أخرى، وجه وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن فرحان، بتكليف هتان بن سمان أمينا عاما للجنة ويرتبط مباشرة برئيسها.

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ويشغل ابن سمان، الذي يتحدث إلى جانب العربية، الإسبانية والإنجليزية، حاليا منصب مستشار العلاقات الدولية لوزير الثقافة، كما سبق أن عمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) في منصب المدير التنفيذي لعلاقات هيئة المدن الاقتصادية ورئيس التراخيص في الإدارة القانونية، وأسس وأدار إدارة العلاقات الدولية في قطاع الطاقة الذرية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وخلال مسيرته المهنية، عمل ابن سمان؛ الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «أبيروامريكانا» في المكسيك، في جهات محلية ودولية عدة، منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة، والشركة القابضة (American Standard Inc) في الولايات الأمريكية، وفي سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة المكسيك.

الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز: