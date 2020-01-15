الخدمة المدنية تحول 10 ملايين سجل إداري لـ52 مؤشرا وتقريرا لحظيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
فرغت وحدة ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية من تحويل نحو 10 ملايين سجل إداري بأنظمتها لموظف على رأس العمل أو متقاعد أو باحث عن عمل أو وظائف أو معاملات إدارية لـ52 مؤشرا وتقريرا لحظيا.
وقاد تحويل الوزارة المعاملات الورقية لإدارة عمليات الموارد البشرية إلى الخدمات الالكترونية، إلى الاستثمار الأمثل في البيانات التي تكونت في أنظمتها نتاج عمليات الخدمات الالكترونية إلى توفير عدد من أدوات ذكاء الأعمال، إضافة إلى بناء «بنك معلوماتي»، يحتوي على بيانات منظمة ومترابطة ودقيقة.
وعملت الوزارة على تعزيز أبعاد جديدة لتلك المعلومات والسجلات الإدارية، وذلك بالربط مع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال مركز التعاملات الالكترونية «يسر»، وهو ما يعد بعدا جديدا للبيانات، منح متخذي القرار على مستوى الدولة صناعة القرارات ودعمها بمعلومات وبيانات مهمة ذات علاقة بإدارة الموارد البشرية بالجهات الحكومية والباحثين عن عمل.
وتعد منصة ذكاء الأعمال مستودعا للبيانات يخدم الوزارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ويمكنها في بناء لوحات لحظية مع إمكانية إصدارها بكافة الأنواع والصيغ المناسبة مثل (E-mail ،SMS، Excel ،PDF)، وتتميز بسهولة الانتقال من العمل الورقي للتقارير والإحصائيات إلى التقارير المؤتمتة بكفاءة وفعالية عالية، مع فرصة التحكم والمراقبة عبر لوحات المؤشرات اللحظية لمتابعة وقياس معدلات الإنتاجية وبناء نماذج إحصائية لمتابعة الإجراءات حسب متطلبات الأعمال واللوائح.
من أهداف وحدة ذكاء الأعمال:
- زيادة جودة التقارير المقدمة وسرعة توفيرها لمتخذي القرار
- بناء مستودع للبيانات من قواعد بيانات وتقنيات مختلفة
- دعم اتخاذ قرارات « أكثر دقة » على المستويات كافة
- تحقيق رضا عال لمستخدم النظام ومشاركته الأعمال اليومية
- بناء التوقعات المستقبلية للبيانات والمتغيرات (Forecasting)
- بناء تقارير احترافية مرنة ولحظية متوفرة بوسائل عدة
- المساعدة في توفير أبعاد ومعلومات تفصيلية عن البيانات (X-Ray)
- قدرة التعامل مع البيانات الضخمة وبناء منصة جلب وتصدير للبيانات
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