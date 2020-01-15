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إزالة تعديات على 225 ألف م2 في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أزالت أمانة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراض حكومية بمساحة 225 ألف م2. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن المخالفين حاولوا الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثيات متنوعة في 9 مواقع بالمنطقة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، مؤكدا أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين وستواصل حملاتها الرقابية على المواقع كافة بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية.



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