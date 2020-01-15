شكرا لقرائتكم خبر

«حماية» يوفر 2500 فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي العلا في صيانة تراثها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

أفصح وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن فرحان عن وجود فرص وظيفية دائمة تنتظر المؤهلين من أعضاء فريق «حماية»، لينضموا لجوالي محمية شرعان الطبيعية، للمساهمة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة الموائل الطبيعية في العلا.

واستمع خلال لقائه أمس فريق برنامج حماية في العلا لمتابعة عمل الفريق والوقوف على احتياجاتهم إلى آرائهم ومقترحاتهم، معربا عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج من مشاركة أبناء وبنات العلا ووعيهم بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في العلا وصونه للأجيال القادمة.

وكانت الهيئة أطلقت برنامج حماية في ديسمبر 2018 خلال تدشين ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير محمد بن سلمان، لرؤية العلا.

Advertisements

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة.

ويوفر «حماية» 2500 فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي المحافظة من خلال إشراكهم بشكل مباشر وفعال ليقوموا بدور محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.

وفي إطار البرنامج جرى تنظيم 24 ورشة عمل أسبوعية للمشاركين تعرفوا خلالها على أهم المواقع التاريخية والأثرية والتراثية بمحافظة العلا وكيفية الحفاظ عليها وتعريف العالم بها للمساهمة في دعم خطط التطوير التي تشهدها المحافظة، بما يتماشى مع الهدف الرئيس للهيئة في تحويل العلا إلى واحدة من أبرز الوجهات التراثية والسياحية في المنطقة والعالم، وتقديم العلا كهدية المملكة إلى العالم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من أعضاء «حماية» الذين شاركوا تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها في البرنامج من خلال ورش العمل والحملات التي نظمها البرنامج لإزالة التعديات المشوهة للمواقع الطبيعية والتراثية والعمل الميداني والتوعوي الذي شاركوا به.

وأكد أن الهيئة تعمل يدا بيد مع مجتمع العلا الذي يمثل الشريك الرئيس في كل ما تقوم به من جهود لتطوير المحافظة، وأعرب عن تقديره لجهود أبناء وبنات العلا في حفظ وصون تراث المنطقة.