السعودية | ضبط فهود مهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ضبط فهود مهرّبة بحوزة أحد المتسللين في جازان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:54 مساءً, 15 يناير 2020 م
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في تعاون مع شرطة منطقة جازان عن تلقيها بلاغ بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة.. حيث تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.. حيث باشرت الهيئة البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأضاف الهيئة السعودية للحياة الفطرية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء أنها تود الهيئة التنويه إلى أن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة واقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام.
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