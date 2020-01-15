شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف موقع عسكري في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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