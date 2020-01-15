"حي دبي للمستقبل" أكبر منطقة للاقتصاد الجديد بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق "حي دبي للمستقبل" وهو منطقة جديدة لشركات الاقتصاد الجديد.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "عقدنا اليوم الاجتماع الثاني لمجلس دبي أطلقنا خلاله حي دبي للمستقبل.. منطقة جديدة لشركات الاقتصاد الجديد". ووجه خلال اجتماع مجلس دبي، بأن يكون الهدف لتجارة دبي الخارجية غير النفطية هو 2 تريليون درهم خلال 5 سنوات، موضحا أنه تم تشكيل فريق لوضع خطة تحفيزية وتشريعية ولوجستية وفتح أسواق جديدة للصادرات لتحقيق هدف الـ2 تريليون بحلول 2025. كما وجه أيضا بتأسيس 50 مكتبا للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي في القارات الخمس لترسيخ حضور دبي الدولي.

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