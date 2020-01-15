5 قضايا على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم غرفة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/كانون الثاني الجاري، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بمدينة الرياض.

وسيتناول المنتدى في دورته التاسعة خمس دراسات هي: دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، والإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، سيتناول المنتدي أيضاً دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووظائف المستقبل في المملكة، والمشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى.

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كما عدها العجلان حافزاً للمنتدى وللقائمين عليه، لمواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تعزز من دور المنتدى كمركز فكر اقتصادي استراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني، بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وتابع العجلان: "كما تسهم هذه الرعاية في تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول الملائمة لتكون أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها".

من جهته، رفع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى حمد بن علي الشويعر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة للمنتدى.

وقال الشويعر: "لم يكن مستغرباً أن يمنح المنتدى هذا الموقع المتميز والمكانة المتقدمة، حيث كان خادم الحرمين الشريفين الداعم الأول لفكرة المنتدى منذ بداياته".

وأوضح أن هذه الرعاية الكريمة تجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم كيان القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها السعودية.