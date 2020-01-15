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تعليم جدة يعلن خطة تسجيل طلاب الابتدائي عبر نظام نور
تشمل الخطة تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول ابتدائي في نظام نور.
ويبدأ التسجيل لمن تبدأ أعمارهم بـ ست سنوات وأقل بتسعين يومًا فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى، من كان تاريخ ميلاده في 14/ 4/ 1436هـ الموافق 3/ 2/ 2015م أو قبل ذلك.
وسيتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بمائة وثمانين يومًا، من كان تاريخ ميلاده من 15/ 4/ 1436هـ الموافق 4/ 2/ 2015م إلى 17/ 7/ 1436هـ الموافق 4/ 5/ 2015م.
ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 3/ 2/ 1442هـ الموافق 20/ 9/ 2020هـ.
وأوضحت إدارة تعليم جدة، أنه يمكن التسجيل من خلال نظام نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا) .
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