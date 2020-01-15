- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فيديو.. الحياة الفطرية تضبط فهودًا مهرّبة في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الحياة الفطرية تضبط فهودًا مهرّبة في جازان
بحوزة أحد المتسللين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ضبط عدد من الفهود المهربة والمهددة بالانقراض في منطقة جازان.
وقالت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”: إنه في إطار تعاونها مع شرطة منطقة جازان تلقوا بلاغًا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة، تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وأضافت الهيئة، أنها باشرت البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الحياة الفطرية تضبط فهودًا مهرّبة في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.