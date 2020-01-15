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شكرا لقرائتكم التجارة تدعو للتوقف عن استعمال أكواب TROLIGTVIS من IKEA ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تدعو للتوقف عن استعمال أكواب TROLIGTVIS من IKEA
بسبب مادة كيميائية تضر الصحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام كوب الرحلات (TROLIGTVIS) من “IKEA”، وأعلنت عن استدعاء 26,958 منتجًا.
وقالت الوزارة: إن السبب هو وجود مستويات عالية من المادة الكيميائية (DBP) قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
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