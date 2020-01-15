2020-01-15

التجارة تدعو للتوقف عن استعمال أكواب TROLIGTVIS من IKEA

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام كوب الرحلات (TROLIGTVIS) من “IKEA”، وأعلنت عن استدعاء 26,958 منتجًا.

وقالت الوزارة: إن السبب هو وجود مستويات عالية من المادة الكيميائية (DBP) قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

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