شكرا لقرائتكم خبر

حوكمة الأندية في أبها.. الاثنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبها

يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، منتدى حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية في نسخته الأولى التي تقام الاثنين المقبل في فندق قصر أبها. ويستضيف المنتدى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العباس، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور مريع الهباش، ومسؤول الحوكمة الرياضية بنادي إيفرتون الإنجليزي بول مكنيكولاس، ويتحدث المدير التنفيذي لأكاديمية ريل وورلد الرياضية جيمس تاكر عن أهمية الحوكمة في التعليم والأندية الرياضية.

ويتحدث عبدالعزيز المسعد عن استراتيجية دعم الأندية السعودية، وخالد الشيزاوي على تحديات حوكمة الأندية بالمنطقة، كما يشارك الدكتور مقبل بن جديع والمحامي فهد بارباع للحديث عن الحوكمة والتسويق الرياضي وتوافق القوانين الرياضية مع الحوكمة.