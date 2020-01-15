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حيلة بسيطة لابتلاع الكبسولات بسهولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

فيما استطاع الأطباء التوصل إلى أفضل التقنيات لبلع الحبوب والكبسولات الدوائية الفموية، أوضحت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية أن هناك بعض الأدوية تتوفر على شكل أقراص، والبعض الآخر يتوفر في صورة كبسولات، مثل المستخلصات النباتية والمكملات الغذائية، حيث يمكن ابتلاع مثل هذه الكبسولات بشكل أسهل.

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وأضافت المجلة الألمانية أن الكثير من المرضى يفضلون الكبسولات بسبب طعمها المحايد وسطحها الأملس مقارنة بالأقراص الدوائية، ويمكن ابتلاع الكبسولات الكبيرة من خلال إمالة الرأس للأمام، وليس للخلف كما هو شائع، ويتم تناول الكبسولة مع جرعة ماء، بحيث تسبح الكبسولة في الفم وتنزلق في الحلق بصورة أفضل.

وبدلا من ذلك يمكن فتح الكبسولات وخلط محتوياتها في الماء أو الزبادي، غير أن هذه الطريقة قد تكون خطرة مع الكبسولات ذات الطبقة المقاومة لحمض المعدة، وفي مثل هذه الحالات يجب الاستفسار من الصيدلاني قبل فتح الكبسولات.

ويفضل الأطباء تناول ما لا يقل عن 20 ميلليلتر من الماء - أي ما يعادل ملعقة طعام كبيرة تقريبا - مع كل حبة. ففي حالة الأقراص يوصى باستخدام تقنية تسمى «طريقة فم الزجاجة»، والتي تتضمن ملء زجاجة من البلاستيك بالمياه، ووضع قرص الدواء على اللسان وإحكام إغلاق الشفتين حول فتحة الزجاجة قبل الشرب، حيث يشير الباحثون إلى أن هذه الطريقة تحسن ابتلاع الأقراص بنسبة تصل إلى 60%، مقارنة مع التقنيات التقليدية التي تتمثل بارتشاف الماء من الكوب.