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رقابة إندونيسية لمنع تسلل الفيروس الغامض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ جاكرتا

كثفت السلطات الإندونيسية جهودها لمنع فيروس غامض يشبه فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارز)، من التسلل إلى البلاد عبر المطارات والموانئ، وخاصة من تايلاند المجاورة التي وصل إليها هذا الفيروس الغامض من الصين.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية أمس أن مسؤولي الرعاية الصحية بالمطارات والموانئ يستخدمون أجهزة قياس درجة حرارة المسافرين الذين يدخلون البلاد.