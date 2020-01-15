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رقابة إندونيسية لمنع تسلل الفيروس الغامض

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رقابة إندونيسية لمنع تسلل الفيروس الغامض
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ جاكرتا

كثفت السلطات الإندونيسية جهودها لمنع فيروس غامض يشبه فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارز)، من التسلل إلى البلاد عبر المطارات والموانئ، وخاصة من تايلاند المجاورة التي وصل إليها هذا الفيروس الغامض من الصين.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية أمس أن مسؤولي الرعاية الصحية بالمطارات والموانئ يستخدمون أجهزة قياس درجة حرارة المسافرين الذين يدخلون البلاد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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