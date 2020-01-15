شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين
كشف معرض «CES» التجاري التكنولوجي في لاس فيجاس عن صندوق تكنولوجي رقمي ذكي يقدم متابعة شاملة لصحة القطط، وذلك بتعقب أشياء مثل الوزن الزائد والحركة، حيث إنه أشبه بطبيب بيطري آلي في منزلك.
ويقوم صندوق «كاريميتو» بإرسال كل البيانات الخاصة بقطتك مباشرة إلى تطبيق على هاتفك الذكي عبر البلوتوث. وإذا ما كان هناك شيء ليس على ما يرام يمكنك عرض النتائج على الطبيب البيطري.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق رقمي يتتبع صحة القطط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.