شكرا لقرائتكم خبر

صندوق رقمي يتتبع صحة القطط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

كشف معرض «CES» التجاري التكنولوجي في لاس فيجاس عن صندوق تكنولوجي رقمي ذكي يقدم متابعة شاملة لصحة القطط، وذلك بتعقب أشياء مثل الوزن الزائد والحركة، حيث إنه أشبه بطبيب بيطري آلي في منزلك.

ويقوم صندوق «كاريميتو» بإرسال كل البيانات الخاصة بقطتك مباشرة إلى تطبيق على هاتفك الذكي عبر البلوتوث. وإذا ما كان هناك شيء ليس على ما يرام يمكنك عرض النتائج على الطبيب البيطري.