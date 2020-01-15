شكرا لقرائتكم خبر

ظريف: أمريكا وراء سقوط الطائرة الأوكرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي

ذكر وزير خارجية إيران، جواد ظريف أن الولايات المتحدة تتحمل بعض اللوم في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية بشكل غير مقصود، والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا.

وادعى ظريف في مؤتمر في نيودلهي أن «جهل وغطرسة الولايات المتحدة يفاقمان من الوضع المضطرب في المنطقة».

وتأتي تصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر استراتيجي دولي في نيودلهي في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد هذا الشهر.