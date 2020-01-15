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الأمم المتحدة تدعو العالم للتضامن مع السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أطلقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة نداء جديدا تدعو فيه إلى زيادة الدعم للسودان وتوفير 477 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم السودانيين، خلال العام الجاري.

وتتضمن «خطة السودان للاستجابة للاجئين» التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين في الخرطوم أمس أنشطة إنسانية تقدمها المفوضية مع أكثر من 30 من المنظمات الشريكة الأخرى.

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ونقل بيان عن المنظمة، نشرته على حسابها على موقع «فيس بوك» أمس، أن «للسودان تاريخا طويلا في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء، لكنه يواجه أيضا مشكلة نزوح داخلي خاص به، بينما يواجه أزمة اقتصادية حادة».

وقال البيان إن دعوة المنظمة تأتي في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية سياسية تاريخية، «وتتطلب تضامنا دوليا لتحقيق السلام والاستقرار».

يذكر أن أكبر مجموعة من اللاجئين في السودان هم من مواطني الدولة الجارة جنوب السودان، إذ تشير وكالات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 840 ألف شخص من هؤلاء لجؤوا إلى السودان منذ عام 2013، بالإضافة إلى لاجئين من تسع دول أخرى يحتاجون إلى الدعم والموارد.