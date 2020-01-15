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«أوبك+» تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى يونيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأت دول رئيسة في أوبك وحلفاء نقاشا بشأن تأجيل قرار يخص تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط حتى يونيو.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن مصدر لم تسمه داخل أوبك، أن المنظمة وحلفاءها قد يقررون تأجيل اجتماعهم المقبل من مارس إلى يونيو.

ونسبت «تاس» إلى المصدر قوله إن «أوبك « قد تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط القائم حتى يونيو في حالة تأجيل اجتماع مارس.

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في سياق متصل، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وقت سابق أنه من المبكر الحديث عن قرار مجموعة «أوبك « بشأن تخفيض إنتاج النفط في اجتماعها المقبل، مبينا أنه ستتم مراجعة الاتفاق في مارس المقبل، وفقا لما ستكون عليه الأمور حينها من حيث مستوى المخزونات، مشددا على التزام السعودية باستقرار أسواق الطاقة، وأنها تعمل بكل وسعها لضمان ذلك رغم تصاعد التوتر بالمنطقة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الأسواق مستقرة، والإمدادات كافية، وأن السعودية تحافظ على طاقة إنتاجية فائضة.

وقال إن المملكة التزمت في اجتماع أوبك الأخير بإنتاج 9.7 ملايين برميل، مما يعني أن لديها طاقة فائضة تصل إلى 2.256 مليون برميل طاقة إنتاجية غير مستغلة.

وأضاف أنه ستتم مراجعة اتفاق (أوبك) في 4 مارس المقبل، مبينا أن الاستقرار له مفاهيم متعددة، وقال «بالنسبة للسعودية الاستقرار هو استمرار العرض والطلب، وألا تتعرض الأسواق للتذبذبات الكبيرة بين حين وآخر».