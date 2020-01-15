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حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يسعى الهدف الـ15 من أهداف التنمية المستدامة التي تهتم بها مجموعة العشرين إلى حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر، حيث تغطي الغابات 30% من مساحة سطح الأرض، وعلاوة على أنها توفر الأمن الغذائي والمأوى، فإنها عنصر مهم من عناصر مكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع الإيكولوجي ومستوطنات الشعوب الأصلية.

وبحسب الأمم المتحدة يفقد سنويا 13 مليون هكتار من الغابات، في حين أفضى فيه التدهور الدائم في الأراضي الجافة إلى تصحر 3.6 مليارات هكتار.

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حقائق

الغابات

يعتمد زهاء 1.6 مليار شخص، بمن فيهم 70 مليون فرد من الشعوب الأصلية على الغابات في معايشهم.

تؤوي الغابات ما يزيد على 80 % من أنواع الحيوانات والنباتات والحشرات الأرضية.

بين عامي 2010 و 2015، خسر العالم 3.3 ملايين هكتار من الغابات، وتعتمد الريفيات على الموارد المشتركة كثيرا مما يجعلهن عرضة للتأثر كثيرا بنفاد تلك الموارد.

التصحر

يعتمد 2.6 مليار من الناس اعتمادا مباشرا على الزراعة، غير أن نسبة 52% من الأراضي المستعملة في الزراعة تتأثر تأثرا خفيفا أو شديدا من جراء تدهور التربة.

تقدر الزيادة في فقدان الأراضي الصالحة للزراعة عن المعدل التاريخي بما يتراوح بين 30 و35 مرة.

يعزى إلى الجفاف والتصحر فقدان مساحة 12 مليون هكتار سنويا، كان يتسنى الاستفادة منها في زراعة 20 مليون طن من الحبوب.

يتأثر مباشرة 74 % من الفقراء بتدهور الأراضي عالميا.

التنوع الإيكولوجي

يتواصل الصيد والاتجار غير المشروعين فيما يتعلق بالحياة البرية مما يقوض الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ عليها. وتوجد نحو سبعة آلاف نوع من الحيوانات والنباتات التي ترد في التقارير المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في 120 بلدا.

من مجموع الأنواع الحيوانية المعروفة وعددها 8300 نوع، انقرضت 8 % منها فعليا، بينما تواجه 22 % منها خطر الانقراض.

لم تجر بحوث بصدد إمكانية استعمال أنواع الأشجار، التي يزيد عددها على 000 80 نوع، إلا لنسبة 1% منها.

تتيح الأسماك نسبة 20 % من البروتين الحيواني لحوالي ثلاثة مليارات شخص، فيما تتيح عشرة أنواع فحسب قرابة نسبة 30 % من المصيد بمصائد الأسماك البحرية، بينما تتيح عشرة أنواع قرابة 50 % من إنتاج تربية المائيات.

تتيح النباتات ما يزيد على 80 % من نظام الغذاء البشري، وتقدم ثلاثة أنواع فحسب من الحبوب الغذائية نسبة 60% من مدخول الطاقة الغذائي.

يعتمد 80% من سكان الأرياف في البلدان النامية على العلاجات التقليدية التي تعتمد على الأعشاب في إتاحة رعاية صحية أساسية.

تمثل الكائنات المجهرية واللافقاريات عنصرا مهما من عناصر خدمات النظام الإيكولوجي، غير أنه لا يزال هناك قصور في معرفة إسهاماتها والإقرار بتلك الإسهامات.