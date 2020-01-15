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16 مسارا لفرز المركبات في الشميسي والإنجاز قبل رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في خطوة تهدف إلى تسهيل الحركة والتيسير على القادمين للعاصمة المقدسة يتضمن مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع زيادة مسارات فرز المركبات إلى 16 مسارا، فيما يتوقع الانتهاء من تجهيز المسارات الجديدة قبل حلول رمضان المقبل.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس الهيئة، خالد الفيصل ومتابعة نائبه، نائب رئيس مجلس الهيئة، الأمير بدر بن سلطان بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع وتوفير كل التجهيزات اللازمة له وتشغيله والاستفادة منه قبل رمضان المقبل، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي انطلق العمل فيه قبل نحو أسبوعين أكثر من 15%، بينما يحوي المشروع عددا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

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وذكر المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن نفذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية، والذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار، كما أن المرافق الخدمية ساهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يذكر أن المرافق الخدمية الموجودة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركز للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، خاصة الأمن العام ممثلا في أمن الطرق.

أبرز أهداف المشروع:

تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز

انعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين

التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة

تقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة

خدمة أهالي وزوار مكة المكرمة

الأعمال التطويرية تشمل: