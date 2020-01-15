فضيحة بجلاجل تهز مكة المكرمة.. قناة إسرائيلية في تغطية صحفية مباشرة بالقرب من الحرم المكي.. شاهد مايحدث (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت صفحة إسرائيل بالعربية الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لصحفي إسرائيلي يعد تقريرا صحفيا من جدة، مؤكدا أنه على بعد كيلو مترات من عاصمة المسلمين المقدسة.



وعلقت الصفحة على حسابها في تويتر : " صحفي إسرائيلي أعد تقريرا خاصا لقناة آي24نيوز الإسرائيلية من جدة في السعودية للمرة الأولى منذ فتحت المملكة أبوابها لاستقبال سياح من خمسين بلدا مختلفا، منوهة أن للصحفي جواز سفر أجنبي".

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ويظهر الصحفي الإسرائيلي هنريك زيمرمان في مقطع الفيديو ليؤكد أننا الآن في جدة على بعد 66 كم من مكة العاصمة المقدسة لدى المسلمين.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي أنه مكان مهم، ولكنها أيضا لحظات مهمة في تاريخ البلد.

وتابع قائلا : الآن وبعد قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للموافقة على التأشيرات للسعودية بسهولة للسياح من 50 بلدا بالعالم، منوها أنهم يريدون أن ينوعوا أنواع الدخل هنا، باتباع أسس رؤية 2030.

يذكر أن السعودي المطبع محمد سعود كان قد استضاف على غير المعتاد في الرياض عددا من اليهود في منزله.

وقام السعودي المطبع بنشر مقطع فيديو يظهر استضافته عددا من "الإسرائيليين" داخل منزله، وسط حفاوة بالغة من قبله.

ويظهر مقطع الفيديو المطبع السعودي، وهو يرحب بأحد اليهود الذين يرتدي جلبابا، بالإضافة إلى آخر ظهر في ساحة بالمنزل.