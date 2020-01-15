تعرف على عدد أيام إجازة الطلاب بعد الأمر الملكي بتقديم الاختبارات

بلغ عدد أيام الإجازة الدراسية بعد الأمر الملكي بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، 106 يوم أي ما يعادل 3 أشهر ونصف الشهر.
وأصدر خادم الحرمين أمس أمراً ملكياً يقضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ، لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ.
من جهته، قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن القرار له آثار إيجابية كبيرة، كما يؤدي القرار إلى استقرار في الحالة النفسية بالنسبة للطلاب ولأسرهم وهذا ما خرجت به الدراسة التي قامت بها الوزارة وهي في مصلحة الطلاب والطالبات .
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