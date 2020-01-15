السعودية اليوم / الروضات والفياض في منطقة الحدود الشمالية تجذب هواة الرحلات



عرعر20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

جذبت الروضات والفياض في منطقة الحدود الشمالية, المتنزهين وهواة الرحلات البرية من مناطق المملكة للاستمتاع بالأجواء وممارسة الهوايات المختلفة.

ولاقت المنطقة خلال هذه الأيام؛ انتعاشة تجارية في المستلزمات البرية وتأجير الخيام التي تترواح تأجيرها من 500 إلى 800 ريال باليوم الواحد مما زاد في الإقبال عليها من الشباب والأسر لاسيما في فياض الهبكة والروض والركهاء ولوقة والحزول.

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19:44ت م

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