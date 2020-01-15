سياسي / سمو وزير الخارجية يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى



الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بيبو تيمون.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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18:21ت م

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