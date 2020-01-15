السعودية اليوم / السفير المعلمي يقيم حفل عشاء على شرف معالي "الشِّربا" السعودي في مجموعة العشرين الدكتور المبارك



نيويورك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

أقام معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مساء أمس حفل عشاء على شرف معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، "الشربا" السعودي لدى مجموعة العشرين، وذلك على هامش زيارة معالي الدكتور المبارك لمقر‫ الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم إحاطة للجمعية العامة حول برنامج رئاسة ‫المملكة‬ العربية

وجرى خلال الحفل تبادل الأحاديث الودية حول الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في ضوء رسالتها الحالية لمجموعة العشرين.

حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وأعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة.

مما يذكر أن مصطلح "الشربا" (بكسر الشين) هو ممثل قائد الدولة في مجموعة العشرين، والمسؤول عن إدارة التحضيرات والمفاوضات للخروج بالبيان الختامي للقادة، ولكل دولة في مجموعة العشرين "شربا" يمثلها، ومعالي الدكتور فهد المبارك هو وزير دولة عضو مجلس الوزراء وهو "الشربا" السعودي.

// انتهى //

18:13ت م

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نيويورك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأقام معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مساء أمس حفل عشاء على شرف معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، "الشربا" السعودي لدى مجموعة العشرين، وذلك على هامش زيارة معالي الدكتور المبارك لمقر‫ الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم إحاطة للجمعية العامة حول برنامج رئاسة ‫المملكة‬ العربية السعودية لمجموعة العشرين.وجرى خلال الحفل تبادل الأحاديث الودية حول الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في ضوء رسالتها الحالية لمجموعة العشرين.حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وأعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة.مما يذكر أن مصطلح "الشربا" (بكسر الشين) هو ممثل قائد الدولة في مجموعة العشرين، والمسؤول عن إدارة التحضيرات والمفاوضات للخروج بالبيان الختامي للقادة، ولكل دولة في مجموعة العشرين "شربا" يمثلها، ومعالي الدكتور فهد المبارك هو وزير دولة عضو مجلس الوزراء وهو "الشربا" السعودي.// انتهى //18:13ت م0171

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