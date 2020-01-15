السعودية | الجبير يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص بشأن السودان وجنوب السودان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:30 مساءً, 15 يناير 2020 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الفرنسي الخاص بشأن السودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون.

وتم خلال الاستقبال استعراض المستجدات الخاصة بالملف السوداني والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.



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